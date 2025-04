Guerrero e Barcos decidem, Alianza Lima derrota Talleres e cola no São Paulo

O Alianza recebeu e venceu o Talleres por 3 a 2, hoje, em casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Guerrero, com dois gols, e Barcos, com um, foram às redes pelos peruanos. Girotti marcou dois pelos argentinos.

Com o triunfo, o Alianza Lima chegou aos quatro pontos, agora na terceira posição da Chave D, e colou no São Paulo. No momento, o Tricolor é o segundo colocado, também com quatro somados, mas ainda enfrenta o Libertad nesta rodada da competição e assumirá a liderança em caso de vitória. Do outro lado, com a derrota, o Talleres permaneceu zerado, na quarta e última posição.

O Alianza Lima retorna aos gramados no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), quando visita o Comerciantes Unidos, pela décima rodada do Campeonato Peruano. Na próxima terça, às 19h, o Talleres visita o Platense, pela 15ª rodada do Campeonato Argentino.