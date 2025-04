Brasil disputa Sul-Americano de Atletismo com força máxima em Mar del Plata

O Atletismo do Brasil disputa, desta sexta-feira a domingo (25 a 27), a primeira competição importante da temporada ao ar livre: o 54º Campeonato Sul-Americano de Atletismo Adulto, no Estádio de Atletismo Justo Roman, em Mar del Plata, na Argentina. A delegação brasileira irá completa e terá 88 atletas (43 no feminino e 45 no masculino).

Deste modo, o Brasil vai brigar para manter sua hegemonia no Continente com mais um título Sul-Americano. A TV Atletismo Brasil, canal da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) no YouTube, em parceria com a Federação Sul-Americana, transmitirá ao vivo a competição, com narração em português.

Estão em jogo índices e vagas aos campeões de área Sul-Americana (desde que tenha o melhor resultado na prova na área) para a competição principal da temporada, o Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, que será realizado de 13 a 21 de setembro . Os mais jovens têm foco em atuações destacadas nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, no Paraguai, em agosto.