Wagner Leonardo tem lesão confirmada e vira desfalque do Grêmio

Nesta segunda-feira, o Grêmio confirmou que o zagueiro Wagner Leonardo sofreu uma lesão de grau I do músculo pectíneo do quadril direito. O atleta já iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia do clube.

Wagner Leonardo sofreu a lesão no empate da equipe com o Internacional por 1 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o gramado aos 29 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Kannemann.