Troca de chassis marca fim de semana de Gabriel Bortoleto na Arábia Saudita

No sábado, após mais uma sessão de treinos (FP3), Bortoleto teve dificuldades durante a classificação (Q1), marcada por contratempos inesperados. Mesmo com o carro pronto após a troca de chassi, sua tentativa de avançar à próxima fase foi comprometida: o brasileiro foi atrapalhado por um saco plástico na pista e, na volta seguinte, um erro ao tentar aproveitar o vácuo de outro competidor resultou em uma rodada. Ele encerrou a qualificação em 20º lugar, com o tempo de 1min29s462.

"A equipe fez um trabalho incrível para me colocar na pista, mas cometi um erro no momento decisivo. Estamos sempre buscando o limite, e hoje isso não funcionou. Não ter participado do FP2 e das simulações de corrida com certeza dificultou o nosso fim de semana", avaliou Bortoleto.