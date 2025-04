Tite dá sinal positivo para negociar e vira nova prioridade do Corinthians para substituir Ramón

Diante da nova prioridade, as conversas iniciais com o estafe do técnico Dorival Júnior, que era o principal candidato a ocupar o comando técnico do Corinthians, estagnaram. O nome do treinador, entretanto, ainda não foi totalmente descartado. O clube tem receio de ficar refém de alguma resposta e, por isso, quer manter opções no radar, enquanto investe em uma determinada negociação.

O Corinthians pretende contratar um técnico que tenha condições de dar estabilidade ao clube e desenvolver um trabalho de médio a longo prazo. A diretoria espera trazer um profissional que sequer tenha problema interno no caso do presidente Augusto Melo sofrer um impeachment em algum momento neste período. A intenção é oferecer um contrato com vencimento para dezembro de 2026, independentemente do nome escolhido.

Tido por muitos como o maior técnico da história do Corinthians, Tite soma três passagens pelo Timão. Ao todo, foram seis títulos conquistados: uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), dois Brasileiros (2011 e 2015), um Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).