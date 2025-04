Sem titulares, Fluminense divulga lista de relacionados para duelo pela Sul-Americana

Nesta segunda-feira, após o empate por 1 a 1 contra o Vitória, no Maracanã, pelo Brasileirão, o Fluminense divulgou a lista de relacionados, sem nenhuma peça titular, para o duelo com o Union Española-CHI, pela Sul-Americana.

Os principais jogadores descansam para o clássico contra o Botafogo, no próximo sábado. Com isso, o restante do elenco, que realizou um treino antes de embarcar com destino ao Chile, recebe a oportunidade de entrar em campo.

Além dos jogadores, o técnico Renato Gaúcho também não viajou com a delegação. Deste modo, o time será comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes.