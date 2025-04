São Paulo se reapresenta após vencer o Santos e inicia preparação para pegar o Libertad

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda e iniciou os trabalhos para enfrentar o Libertad, do Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No último domingo, em partida no Morumbis, o Tricolor venceu o Santos por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Como de costume, os atletas que participaram de mais minutos no San-São cumpriram um trabalho regenerativo, composto por um circuito de recuperação na academia seguido de uma leve corrida no gramado do CT.

Já o restante do grupo do São Paulo iniciou o dia com exercícios de mobilidade e de fundamentos técnicos. Após isso, comandados por Luís Zubeldia, os jogadores fizeram um trabalho com enfoque em posse de bola, outro de enfrentamento e, ao final, um jogo em campo reduzido.