Santos anuncia 7K como patrocinadora máster até abril de 2027

Apesar do anúncio nesta segunda-feira, a 7K estampou a camisa do Santos no clássico contra o São Paulo, disputado no domingo, no Morumbis. Em campo, o Peixe levou a pior e perdeu por 2 a 1.

O patrocínio foi firmado após o término do contrato entre o clube praiano e a Blaze, antiga patrocinadora máster. O vínculo entre as partes chegou ao fim no dia 13 de abril deste ano, e a empresa decidiu não renovar. Assim, o Santos teve que buscar um novo acordo.