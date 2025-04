San Lorenzo se despede do papa Francisco, torcedor ilustre do clube: "Sempre foi um dos nossos"

Pouco mais de um ano depois de se tornar papa, Francisco viu o San Lorenzo conquistar sua primeira Copa Libertadores, no dia 13 de agosto de 2014.

"De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, houve algo que jamais mudou: seu amor pelo Ciclón. Envoltos em profunda dor, do San Lorenzo hoje dizemos a Francisco: Adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos por toda a eternidade!", completou o clube.

O San Lorenzo também divulgou um vídeo nas redes sociais em homenagem ao papa Francisco.

"Quando se tornou Francisco, quando foi designado papa, contou ao mundo seu amor pelo Ciclón de todas as maneiras possíveis. Se emocionou com cada visita azulgrana: após vencer a Libertadores, com o amistoso em Roma e, na última, quando lhe pediram autorização para que o novo estádio em Boedo leve seu nome", diz trecho da publicação do clube argentino.

Confira a nota completa do San Lorenzo

"Dói-nos a alma. O Papa Francisco deixou este mundo, mas jamais deixará nossos corações. Jorge Mario Bergoglio ? um argentino que já está na História, com H maiúsculo ? faleceu aos 88 anos nesta segunda-feira, 21 de abril, justamente um dia após o Domingo de Páscoa. É chorado em todas as partes do mundo, com consternação, e despedido com a maior admiração possível. Sua marca será inesquecível.