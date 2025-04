Rodada NBA: com grande atuação de Curry e Butler, Warriors vencem os Rockets no jogo 1

Mais cedo, ainda neste domingo, o Oklahoma City Thunder atropelou o Memphis Grizzlies por 131 a 80, no Paycom Center, e venceu o primeiro jogo da série. Essa foi a maior margem de vitória em jogo 1 e a quinta maior em toda a história dos Playoffs da NBA.

O Thunder terminou a partida com seis jogadores com mais de dez pontos. Aaron Wiggins (21), Jalen Williams (20), Chet Holmgren (19), Shai Gilgeous-Alexander (15), Isaiah Hartenstein (14) e Lu Dort (12) foram os destaques. Ja Morant foi o cestinha dos Grizzlies, com 17 pontos e cinco rebotes.

O jogo 2 da série vai ser disputado nesta terça-feira, às 20h30, novamente no Paycom Center.