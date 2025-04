Pela Sul-Americana, Corinthians busca defender invencibilidade contra o Racing-URU

O segundo jogo entre os times naquela edição da Libertadores aconteceu em abril, no Estádio Parque Central. O Timão novamente levou a melhor, dessa vez por 2 a 0, com gols de Dentinho e Elias.

Em 2024, o Corinthians voltou a se encontrar com o Racing, desta vez, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. No primeiro confronto, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, em Montevideo. Yuri Alberto abriu o placar para o Timão, enquanto Alaniz empatou para os uruguaios.

Já o segundo embate foi muito mais tranquilo para o Alvinegro. Atuando diante de sua Fiel Torcida, a equipe não teve dificuldades para vencer por 3 a 0, com gols de Garro, Yuri Alberto e Coronado.

Nesta atual edição da competição, o Corinthians ocupa a terceira posição do Grupo C, com apenas um ponto somado. O Racing, por sua vez, ainda não pontuou e é o lanterna da chave.