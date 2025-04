Memphis Depay alcança a vice-artilharia do Corinthians em 2025; veja lista

Neste sábado, sob o comando do técnico interino Orlando Ribeiro, o Corinthians superou o Sport por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi Memphis Depay, que anotou os dois gols da equipe paulista.

Com isso, o holandês chegou a cinco tentos e igualou Talles Magno na vice-artilharia do Timão em 2025. O artilheiro da equipe é Yuri Alberto, com oito bolas nas redes.