Lula lembra paixão do papa Francisco pelo futebol: "O mais brasileiro dos argentinos"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou o falecimento do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira. O político brasileiro, torcedor do Corinthians assumido, lembrou da paixão do pontífice pelo futebol e disse que o religioso era o "mais brasileiro dos argentinos".

"Embora o dia de hoje seja de muita tristeza, vamos nos lembrar para sempre da alegria do papa Francisco. Do sorriso que iluminava a tudo e a todos. O entusiasmo pela vida, o bom humor, o otimismo, a paixão pelo futebol, qualidade que faziam dele o mais brasileiro dos argentinos", disse Lula em vídeo publicado em suas redes sociais.

De acordo com o boletim médico do Vaticano, o papa Francisco morreu às 2h35 (de Brasília), 7h35 local, por conta de um acidente vascular cardíaco (AVC).