LDU x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

O Flamengo volta a campo na noite desta terça-feira para enfrentar a LDU. A partida da terceira rodada do grupo C da Libertadores será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. A bola vai rolar a partir das 19h (de Brasília).

Onde Assistir: O duelo entre LDU e Flamengo pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e da plataforma Disney+ (Streaming).

Surpreendido pelo Central Córdoba no Maracanã na segunda rodada, o Rubro-Negro perdeu a liderança do grupo e caiu para o terceiro lugar. A LDU lidera o grupo C com quatro pontos, mesma contagem da equipe argentina. O Flamengo vem logo atrás com três pontos.