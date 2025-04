Ídolo do Papa Francisco no futebol foi campeão pela Portuguesa

Não era segredo a relação do Papa Francisco com o futebol. E podemos falar que o pontífice, torcedor fanático do San Lorenzo, tinha uma ligação indireta com a Portuguesa.

Isso porque o grande ídolo do Papa no futebol foi campeão com a camisa da Lusa na década de 1950.

Estamos falando do ex-atacante René Pontoni, líder do San Lorenzo campeão argentino em 1946 e tricampeão sul-americano com a seleção da Argentina nos anos 1940.