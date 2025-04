Ídolo do Corinthians, Deives anuncia aposentadoria do futsal ao fim do ano: "Chegou a hora"

Uma bela trajetória no Corinthians está se aproximando do fim. Nesta segunda-feira, o ídolo alvinegro do futsal, Deives Moraes, anunciou a aposentadoria das quadras ao final desta temporada. A decisão foi divulgada por meio de vídeo publicado nas redes sociais do clube.

"Chegou a hora, a hora que a gente sabe que um dia vai chegar, mas que mesmo assim, é difícil colocar em palavras. Foram anos vestindo essa camisa. Caindo, levnatando, lutando e vencendo. Aqui, eu não fui só um jogador. Fui mais um do bando, fui família. O Parque São Jorge virou a minha segunda casa, e o Corinthians, o meu maior orgulho. Carrego cada título com muita gratidão, mas carrego ainda mais forte o carinho da Fiel Torcida, porque é para vocês que tudo isso aqui fez sentido", afirmou o jogador na publicação.

Deives Moraes atua como pivô e é o capitão da equipe de futsal do Corinthians. Hoje aos 40 anos, ele afirmou que sua trajetória nas quadras chegará ao fim em dezembro e se declarou ao Timão.