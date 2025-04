Hulk e Scarpa desfalcam Atlético-MG em duelo pela Sul-Americana

?? O atacante Hulk, que fica em BH para trabalhos de condicionamento físico e fortalecimento muscular, e o meia Scarpa, liberado para acompanhar o nascimento do filho, não viajam para a Venezuela.

Ambos se juntarão à delegação para o jogo contra o Mirassol.

? Atlético (@Atletico) April 21, 2025

Titulares do Galo, os dois serão desfalques importantes para a equipe comandada por Cuca. Hulk possui nove gols em 16 jogos pelo Atlético-MG nesta temporada. Scarpa, por sua vez, acumula um gol e quatro assistências ao longo de 18 partidas.

Líder do grupo H, com quatro pontos, o Atlético-MG está empatado com o próprio Caracas. Uma vitória do clube brasileiro o faria assumir a liderança da chave de maneira isolada.