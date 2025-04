Figueirense perde do Tombense e segue sem vencer na Série C

Nesta segunda-feira, pela segunda rodada da primeira fase da Série C, o Figueirense visitou o Tombense no Estádio Antônio Guimarães de Almeida e perdeu por 3 a 2. Apesar dos gols de Lucas Dias e Marylson, Rafael Silva (2) e Lucas Dias (contra) marcaram para os mandantes.

Com o resultado negativo, o Figueirense seguiu em situação delicada. O time, que ainda não triunfou, é apenas o 14º, com apenas um somado. O Tombense, por sua vez, pulou para a quarta colocação, agora com quatro somados.

O Tombense retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Ituano, pela terceira rodada da Série C. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior. Também pela terceira rodada da competição nacional, mas no sábado, o Figueirense visita o Retrô na Arena de Pernambuco. O jogo está marcado para às 19h30.