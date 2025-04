Cruzeiro de Leonardo Jardim é o 2º time da Série A que menos venceu

Treinador do Cruzeiro desde o dia 4 de fevereiro, Leonardo Jardim vem tendo um início abaixo do esperado com a equipe. Após 10 jogos sob seu comando, o Cabuloso acumula apenas duas vitórias, o que faz dele o segundo time da Série A que menos venceu desde a estreia do português.

Nesses 10 confrontos, o clube foi derrotado em cinco oportunidades e saiu com o empate outras três vezes. Apenas o Mirassol, recém-promovido à Série A, venceu menos do que a Raposa. Os paulistas possuem somente um triunfo no período.

Os números de Leonardo Jardim à frente do clube mineiro resultam em um aproveitamento de 26,7%. Ao longo de seu trabalho, o Cruzeiro marcou 10 gols e sofreu 13. A defesa da equipe passou em branco em apenas uma partida.