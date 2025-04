Comitê de Especialistas da CBF reconhece pênalti de Brazão em Alves em São Paulo x Santos

O CCEI (Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais) da CBF reconheceu nesta segunda-feira um pênalti de Gabriel Brazão, do Santos, em cima do meia Matheus Alves, do São Paulo, no San-São, disputado neste domingo, no Morumbis. No campo, a arbitragem não marcou a penalidade.

O lance em questão ocorreu aos 17 minutos do segundo tempo do clássico, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Alves invadiu a área e tentou driblar Brazão, que o atingiu com a perna ao tentar afastar a bola. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir.

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O goleiro do Santos/SP atinge a perna do adversário antes de tocar na bola. Do ângulo de visão do árbitro, e considerando que ao final o goleiro mantém a posse da bola, é muito difícil ter a certeza necessária para marcação da penalidade máxima. A falta somente fica clara pelo ângulo da câmera atrás do gol", afirmou o Comitê, em parecer divulgado pela CBF.