Com vitória sobre o Sport, Corinthians supera 80% de aproveitamento como mandante desde setembro de 2024

A maior vitória foi registrada na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, quando o Timão goleou o Athletico-PR por 5 a 2. Esta partida também marcou o primeiro gol de Memphis Depay com a camisa do Corinthians.

O artilheiro deste período é Yuri Alberto. Ao todo, o atacante balançou as redes 14 vezes, seguido do holandês, com nove tentos.

Apesar do retrospecto positivo, as duas derrotas desta lista aconteceram recentemente, contra Huracán (2 a 1) e Fluminense (2 a 0).