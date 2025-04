Com novidades, Corinthians se reapresenta e abre preparação para duelo contra o Racing-URU

Após folgar no último domingo, o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira. Com duas novidades em campo, o elenco alvinegro iniciou a preparação para o duelo contra o Racing, do Uruguai, válido pela Copa Sul-Americana.

Na atividade, o Timão pôde contar com dois reforços importantes. Hugo Souza, em recuperação de uma lesão de grau 2 no músculo retofemoral da coxa direita, e Igor Coronado, que trata um trauma no ombro esquerdo, estão no processo de transição física. Em fotos, ambos apareceram treinando no gramado. O goleiro, inclusive, foi visto treinando com bola.

Os jogadores iniciaram o dia com um trabalho de força na academia do CT e, depois, rumaram ao gramado para o aquecimento. Na sequência, o técnico interino Orlando Ribeiro aplicou um exercício de posse de bola e outro de enfrentamento em campo reduzido.