CBF divulga análise do VAR em pênalti de Fortaleza x Palmeiras: 'Assume o risco'

A CBF divulgou, nesta segunda-feira, o áudio da análise do VAR na marcação do pênalti a favor do Fortaleza contra o Palmeiras, na noite do último domingo, duelo que terminou com a vitória alviverde, por 2 a 1, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com ajuda da arbitragem de vídeo, Paulo Cesar Zanovelli da Silva assinalou a infração por um toque no braço de Naves em disputa com Deyverson na área. Após o lance, o árbitro de campo deixou o lance seguir, mas foi orientado por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho a rever a imagem.

"Para mim é um braço em posição antinatural. Zanovelli, aguarde. É um braço muito aberto. Vocês entendem como um braço de disputa?", questionou Paulo Renato Moreia da Silva Coelho antes de chamar o árbitro para a revisão. "A bola toca no braço antes do Deyverson cabecear. Vem dar uma olhada a jogada para a gente avaliar junto", seguiu o árbitro de vídeo.