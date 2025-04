Campeonato Italiano suspende jogos desta segunda em luto pela morte do papa Francisco

O CONI (Comitê Olímpico Italiano) também adiou suas atividades nesta segunda-feira e propôs um minuto de silêncio ao papa em todas as competições disputadas nesta semana.

"O presidente do CONI, Giovanni Malagò, convida as Federações Esportivas Nacionais, as Disciplinas Esportivas Associadas e os Órgãos de Promoção Esportiva a suspender todas as atividades esportivas programadas para hoje (segunda-feira) e a observar um minuto de silêncio nos eventos competitivos programados na Itália para o resto da semana, para lamentar o falecimento do Santo Padre Francisco e honrar sua memória", publicou o comitê.

O Campeonato Italiano está em sua reta final com Inter de Milão e Napoli empatados na liderança, com 72 pontos. Não há critério de desempate, caso permaneçam igualadas até o final da competição, as equipes disputarão uma final em campo neutro para definir o campeão.