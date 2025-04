Bahia supera Ceará com gol nos acréscimos e vence a primeira no Brasileirão

Nesta segunda-feira, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebeu o Ceará na Arena Fonte Nova e venceu por 1 a 0, já nos acréscimos. Everton Ribeiro foi o autor do gol.

Com o resultado positivo, o Tricolor de Aço conquistou o primeiro triunfo na competição e pulou para 13º, agora com seis pontos. O Vozão, por sua vez, desperdiçou a chance de entrar no G4. Deste modo, seguiu em quinto, com os mesmos sete conquistados.

O Bahia retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela terceira rodada do Grupo F da Sul-Americana. A bola rola às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Ceará encara o São Paulo no próximo sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 18h30, na Arena Castelão.