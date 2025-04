Após vitória do Palmeiras, Abel Ferreira valoriza Facundo Torres e exalta longevidade de Vojvoda à frente do Fortaleza

"Quando eu não ganho, já sei que todos vocês me vão criticar como se eu fosse um treinador qualquer. Mantenho o meu foco, treino, repetição, consistência, e do outro lado está um treinador igual, fantástico, em clube fantástico. Dificilmente o Fortaleza arranjará um treinador melhor que esse. Às vezes eu entendo, os torcedores ficam chateados, mas só um pode ganhar. Isso aí com o futebol, umas vezes vou ganhar, outras vezes vou perder", completou.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos, assumiu a primeira colocação da tabela e se manteve invicto no torneio, com quatro triunfos e um empate. No momento, a equipe de Abel Ferreira é seguida pelo Flamengo, que empatou com o Vasco e alcançou 11 somados. Do outro lado, com a derrota, o Fortaleza permaneceu com cinco unidades, na 13ª posição.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Bolívar, no Estádio Libertador Simón. Na quarta-feira, às 23h, o Fortaleza visita o Bucaramanga, no Estádio Américo José Montanini. Ambos os duelos serão válidos pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.