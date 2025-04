Apesar da derrota, Renato Paiva destaca atuação do Botafogo no primeiro tempo contra o Atlético-MG

Na reedição da última final da Copa Libertadores, o Botafogo perdeu para o Atlético-MG, neste domingo, por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O treinador Renato Paiva destacou o desempenho do Glorioso no primeiro tempo e lamentou a expulsão de David Ricardo.

"A equipe mostrou personalidade e esteve muito bem no jogo na primeira parte. Na segunda, até entramos bem, outra vez tentando chegar no gol adversário e depois sofremos um gol. É um gol que não pode sofrer neste nível. Isso obviamente mexe com a equipe, que tentou reagir atrás do resultado. Depois é o lance da expulsão, e acaba sendo muito mais difícil", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.