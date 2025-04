Análise: São Paulo faz grande primeiro tempo, sofre na etapa final, mas conquista importante vitória

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 20, 2025

No segundo tempo, o Santos melhorou e chegou perto de marcar o segundo gol, nos chutes de Tiquinho Soares e Guilherme. A melhor chance do Tricolor foi aos 17 minutos. Matheus Alves recebeu de André Silva dentro da área, mas acabou desarmado por Gabriel Brazão. O São Paulo reclamou de pênalti no lance.

O time da casa seguiu sem conseguir impor seu ritmo de jogo e passou a defender o resultado. Nos acréscimos, Rafael fez um milagre e evitou o gol do Peixe, após cabeçada de Thaciano.

No final das contas, a vitória do São Paulo foi merecida. A equipe foi muito superior ao Santos no primeiro tempo e fez o que foi preciso para garantir uma vitória essencial na etapa final. O resultado também serve para aliviar a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía.

Com a primeira vitória no Campeonato Brasileiro desde o dia 9 de novembro de 2023, o Tricolor subiu para a 10ª posição, com sete pontos conquistados.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Libertad-PAR, pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Tigo La Huerta. O Tricolor é o vice-líder do grupo D, com quatro pontos, dois atrás da equipe paraguaia.