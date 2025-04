Zubeldía elogia primeiro tempo do São Paulo e explica queda de rendimento na segunda etapa

O São Paulo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Morumbis. A equipe derrotou o Santos por 2 a 1, pela quinta rodada. Depois do jogo, o técnico Luis Zubeldía destacou o desempenho do Tricolor no primeiro tempo e falou sobre o impacto do gol sofrido.

"Fizemos um grande primeiro tempo. Lamentavelmente, acho que o pênalti no final nos condicionou um pouco, principalmente mentalmente. Estávamos vindo de vários empates. Então, sem praticamente nenhuma chance de gol do adversário no primeiro tempo, e ainda sim, você sofre um gol. É provável que isso tenha influenciado no rendimento da equipe no segundo tempo", disse Luis Zubeldía em entrevista coletiva.