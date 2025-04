Vasco se reapresenta após empate no clássico e inicia preparação para duelo pela Sul-Americana

O Vasco não vence há dois jogos. Antes do empate com o Flamengo, o time de Carille havia perdido do Ceará, fora de casa. Assim, se encontra com sete pontos, em nono lugar. Porém, a equipe ainda pode perder posições ao longo da rodada.

Já na Sul-Americana, o time carioca, invicto com um empate e uma vitória, aparece na segunda colocação do Grupo G, atrás do próprio Lanús. O jogo entre as equipes acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio São Januário.