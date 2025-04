Teixeira comenta renovação do Santos com Neymar e torce por rápido retorno

Marcelo Teixeira comentou a situação de Neymar no Santos neste domingo, após a derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O mandatário afirmou que o departamento de futebol está analisando o projeto para a permanência do meia-atacante.

"Não há nenhum benefício com isso (lesão). Existe um projeto com Neymar. Esse trabalho é que independe dele estar jogando ou não. O que precisamos mesmo é refletir e calcular e analisar de acordo com o projeto que está sendo feito, a continuidade e o ganho da permanência do Neymar. Isso é mais importante", disse.

Neymar tem contrato com o Peixe até o último dia de junho de 2025. O astro chegou à Vila Belmiro no final de janeiro, após uma passagem apagada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.