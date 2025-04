São Paulo vence clássico contra o Santos no Morumbis, desencanta no Brasileirão e alivia Zubeldía

O São Paulo enfim alcançou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo de Páscoa, o Tricolor superou o Santos em clássico disputado no Morumbis, pela quinta rodada. Ferreirinha e André Silva fizeram para os mandantes, enquanto Tiquinho Soares descontou.

Com o resultado, o técnico Luis Zubeldía ganha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. O time da capital encerrou a sequência de quatro empates seguidos. Na liga nacional, o clube foi aos sete pontos e pulou para o 10º lugar.

Já o Peixe vê a necessidade de buscar um novo comandante crescer. A equipe do litoral está sendo dirigida interinamente por César Sampaio desde a demissão de Pedro Caixinha. O Alvinegro Praiano despencou para a 16ª posição no Brasileirão, com quatro pontos.