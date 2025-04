Russa de 16 anos é campeã no ITF W35 de Leme

A russa Alisa Oktiabreva, de apenas 16 anos, conquistou o título do ITF W35 de Leme. Na final, realizada neste domingo, no Clube de Campo Empyreo, a jovem surpreendeu a búlgara Gergana Topalova, cabeça de chave 4 e 362ª do mundo, por 6/1 e 7/5, em 1h26min de partida.

Com o resultado, a jovem russa, 569ª do mundo, somou 35 pontos no ranking e recebeu uma premiação de US$ 4.860. Esse foi o terceiro título profissional de Oktiabreva, que já havia vencido o W15 de Antália, em 2024, e o W35 de Antália, em 2025, ambos na Turquia.

"Estou me sentindo incrível com esse título, muito feliz por poder voltar para casa levando esse troféu comigo. Agradeço a todos que tornaram esse torneio possível", declarou a tenista russa.