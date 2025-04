Palmeiras vence Fortaleza com pênalti defendido por Weverton e lidera o Brasileirão

Neste domingo, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Fortaleza no Castelão, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança com um pênalti defendido por Weverton já nos acréscimos. Facundo Torres e Flaco López balançaram as redes para o Verdão, que ainda não foi derrotado na competição, enquanto Deyverson descontou para os mandantes.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos, assumiu a primeira colocação da tabela e se manteve invicto no torneio, com quatro triunfos e um empate. No momento, a equipe de Abel Ferreira é seguida pelo Flamengo, que empatou com o Vasco e alcançou 11 somados. Do outro lado, com a derrota, o Fortaleza permaneceu com cinco unidades, na 13ª posição.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Bolívar, no Estádio Libertador Simón. Na quarta-feira, às 23h, o Fortaleza visita o Bucaramanga, no Estádio Américo José Montanini. Ambos os duelos serão válidos pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.