Matheus Alves recebe terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o São Paulo diante do Ceára

No segundo tempo, aos 30 minutos, Alves recebeu o terceiro cartão amarelo na competição e vai precisar cumprir suspensão diante do Ceará na próxima rodada. A partida acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Castelão.

Essa foi a terceira partida seguida em que o meia é amarelado. Matheus também recebeu cartão nos empates contra Cruzeiro (1 a 1) e Botafogo (2 a 2).

Com gols de Ferreirinha e André Silva, o São Paulo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi aos sete pontos e pulou para a 10ª posição.