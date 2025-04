Martinelli marca, Arsenal goleia Ipswich Town e soma sete jogos invicto no Inglês

Neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visitou o Ipswich Town no Portman Road e goleou por 4 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Leandro Trossard (2), Gabriel Martinelli e Ethan Nwaneri.

Com o resultado positivo, o Arsenal, que jogou com um a mais desde os 32 minutos do primeiro tempo, ampliou sua sequência invicta para sete jogos, com três vitórias e quatro empates. O time, que se encontra em segundo lugar, agora com 66 pontos, diminuiu a diferença para o líder Liverpool, que apresenta 76. O rival, porém, ainda entra em campo na rodada. O Ipswich Town, por sua vez, seguiu em 18º, com os mesmos 21 conquistados.

O Arsenal retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Crystal Palace, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium. O Ipswich Town, por sua vez, encara o Newcastle no próximo sábado, também pela 34ª rodada da competição. O jogo está marcado para às 11h, no St. James' Park.