Internacional soma oito clássicos seguidos sem derrota contra o Grêmio; veja números

Além da invencibilidade, o Internacional voltou a ser campeão do Campeonato Gaúcho, em cima do Grêmio, após sete anos. A equipe conquistou a taça após superar o rival por 3 a 1 no agregado.

Com o empate no Brasileirão, o Internacional subiu para décimo, agora com seis pontos. O time, porém, pode perder posições ao longo da rodada.

A próxima partida será contra o Nacional-URU, na terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Já pela competição nacional, o Colorado volta a campo diante do Juventude, no sábado (26), às 16h, novamente em casa.