Interino do Corinthians cita importância de preparar garotos para o profissional e projeta futuro

Responsável por dirigir o Corinthians na vitória de 2 a 1 sobre o Sport, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Orlando Ribeiro falou sobre a importância de deixar os garotos da base prontos para uma oportunidade no profissional.

O técnico interino, que dirige o elenco sub-20, convocou três jogadores da categoria inferior para o duelo com os pernambucanos na Neo Química Arena. Gabriel Caipira, Gui Negão e Dieguinho estiveram no banco de reservas. O último entrou no decorrer do segundo tempo.

"Isso é bom, os meninos têm esperanças de que podem chegar no profissional. O Corinthians é uma integração. Eles sempre estão à disposição quando precisar. Tínhamos alguns atletas suspensos. É válido convocar eles. O Dieguinho poderia fazer a função que estava faltando no segundo tempo. Isso dá confiança para todos eles que estão no sub-20, cientes de que podemos ser chamados quando for preciso", disse Orlando.