Inter se reapresenta e abre preparação para duelo com o Nacional pela Libertadores

Bom dia, torcida colorada!

Começa a preparação para confronto contra o Nacional, pela Libertadores. ?? pic.twitter.com/p09vzfctgf

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 20, 2025

Com o empate no clássico, o Internacional não vence há três jogos (derrota contra o Palmeiras e empate contra o Fortaleza). O time de Roger Machado ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com seis pontos.

Em boa fase na Copa Libertadores, o Inter busca a sua segunda vitória na competição. Atualmente, o Colorado lidera o Grupo F, com quatro pontos.