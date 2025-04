Hugo Calderano vence número 1 do mundo e conquista título inédito da Copa do Mundo de tênis de mesa

Na manhã deste domingo, Hugo Calderano duelou com o chinês Lin Shidong, atual número 1 do ranking mundial, e venceu por 4 a 1, com parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5, em jogo válido pela grande final da Copa do Mundo de tênis de mesa. Assim, o brasileiro se tornou o primeiro atleta fora da Ásia ou Europa a conquistar o título mundial.

Este foi o sexto triunfo de Hugo no torneio. O brasileiro havia já vencido o canadense Eugene Wang, os japoneses Yukiya Uda, Hiroto Shinozuka e Tomokazu Harimoto, e o chinês Wang Chuqin.

"É louco falar sobre isso. Antes de começar o torneio, eu não poderia imaginar chegar até uma semifinal, ser campeão, vencer do número 3, ganhar do número 2. É muito louco colocar meu nome na história do tênis de mesa", disse Hugo Calderano.