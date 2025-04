Guarani perde do Brusque e segue sem vencer na Série C

Brusque 1×0 Guarani pic.twitter.com/CAL6QxFxzI

Com o resultado, o Bugre segue sem vencer na competição. A equipe ocupa a 19ª posição, sem nenhum somado. Do outro lado, o Brusque está na sexta posição, com quatro unidades.

O Guarani volta a campo na próxima segunda-feira (28), contra o Caxias. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Centenário. O Brusque, por sua vez, enfrenta o Ypiranga, no Estádio Augusto Bauer, às 19h de domingo (27). Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série C.

O jogo

O gol dos mandantes saiu aos seis minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Biel subiu e cabeceou para o fundo das redes.