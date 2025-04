Fluminense x Vitória: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Vindo de cinco vitórias consecutivas na temporada, sendo a mais recente por 2 a 0 sobre o Corinthians em São Paulo, o Fluminense quer manter o embalo contra o Vitória. As duas equipes se enfrentam neste domingo, às 18h30(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com nove pontos conquistados, o Tricolor tenta se manter entre os primeiros colocados.

Onde assistir: o confronto entre Fluminense e Vitória terá transmissão pelo Premiere (Pay-Per-View)

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, não esconde que o atual momento transmite confiança para o duelo deste domingo.