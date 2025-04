Fluminense empata com Vitória e perde chance de ser vice-líder do Brasileiro

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, com Cano. Porém, o Leão da Barra chegou ao empate na etapa final, com Lucas Braga.

Com o resultado, os cariocas chegaram a 10 pontos e seguem em terceiro no Campeonato Brasileiro. Já os baianos foram a cinco e saíram da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Botafogo, no sábado, no Nilton Santos. No dia seguinte, o Vitória recebe o Grêmio, no Barradão.