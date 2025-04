Confrontos das oitavas de final do NBB estão definidos; confira detalhes

As últimas partidas da fase de classificação do NBB 2024/25 foram realizados no último sábado, já com os 16 times que seguem para os playoffs conhecidos. Com as colocações definidas e com base no chaveamento olímpico (1º x 16º, 2º x 15º,...), os duelos estão estipulados e com datas definidas para suas disputas.

Todas as fases de mata-mata serão no formato melhor de cinco, com a maioria dos duelos na casa do time que teve a melhor campanha. Assim, a série começa na casa da equipe de campanha inferior. Posteriormente, os outros dois confrontos acontecem no ginásio de quem ficou mais acima da tabela e, havendo a necessidade, o quarto volta para onde foi o primeiro. O quinto, por fim, acontece onde ocorreram os jogos 2 e 3.