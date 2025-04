Com Vitor Roque no banco e Paulinho poupado, Palmeiras está escalado para enfrentar o Fortaleza; confira

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Fortaleza, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com duas mudanças. Em busca de se manter invicto e assumir a liderança da competição, o técnico Abel Ferreira optou por começar com Vitor Roque no banco de reservas e poupar Paulinho. A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), no Castelão.

O Verdão está invicto no torneio e vem de três vitórias consecutivas, a última por 1 a 0, sobre o Internacional, em pleno Beira-Rio. A equipe comandada pelo treinador português tem dez pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão, empatada com o Flamengo, que lidera a tabela apenas por saldo de gols.

Para o duelo, Abel e sua comissão resolveram começar com o atacante Vitor Roque no banco de reservas e poupar Paulinho. Por outro lado, Lucas Evangelista volta a ficar disponível para atuar. O o meio-campista vinha se recuperando de um trauma na coxa direita e treinou de forma integral com o elenco nos últimos dias.