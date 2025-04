Barcelona confirma lesão, e Lewandowski pode perder a final da Copa do Rei

Neste domingo, o Barcelona confirmou que Robert Lewandowski sofreu lesão no tendão da coxa esquerda. O atacante de 36 anos, portanto, pode ser desfalque na decisão da Copa do Rei, que ocorre no próximo sábado, às 17h (de Brasília), contra o Real Madrid.

LATEST NEWS | Tests carried out on Sunday have confirmed that first-team player Robert Lewandowski has a left semitendinosus injury. His return will be determined by his progress. pic.twitter.com/Cj9Vyuim1v