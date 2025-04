Atlético-MG ganha do Botafogo e enfim vence a primeira pelo Brasileirão

O Atlético-MG "se vingou" do Botafogo e venceu por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão. O confronto foi o primeiro entre as equipes desde a final da última Libertadores, vencida pelos cariocas. Com o resultado, os dois times estão com cinco pontos, no meio da tabela do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória do Atlético-MG aconteceu no segundo tempo, com Cuello.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Fluminense, no sábado, no Nilton Santos. No mesmo dia, o Atlético-MG visita o Mirassol no interior paulista.