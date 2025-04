Artilheiro do São Paulo no ano, André Silva deve assumir a titularidade de vez após lesão de Calleri

Com uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, Jonathan Calleri vai precisar passar por cirurgia e vai ficar longe dos gramados por um longo período. Com isso, André Silva, artilheiro do São Paulo no ano, deve assumir de vez a titularidade na equipe.

Em 18 jogos disputados na temporada, André Silva foi titular em apenas seis oportunidades. Mesmo assim, o atacante tem seis gols marcados e precisa de 116 minutos até balançar as redes. Além disso, o jogador converteu 57% das chances claras (4/7).

André Silva finalizou 21 vezes, sendo nove delas no gol, e tem média de 3,5 finalizações para marcar um gol.