Arias reclama de possível pênalti não marcado para o Fluminense: "Acho que o Brasil inteiro viu"

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os cariocas sofreram o gol de empate no fim do jogo. O meia Arias lamentou o resultado e pregou foco na sequência da temporada.

"Acho que a gente sai daqui de cabeça quente de como foi o jogo. Tomamos o empate no fim. Podíamos ter fechado a vitória. Perdemos dois pontos que eram muito importantes para nós. Criamos chances. Agora é seguir trabalhando. O Brasileiro é um campeonato longo. Estamos fazendo um bom início", disse.