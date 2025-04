Volta à casa: Corinthians reencontra Filhos do Terrão em partida contra o Sport pelo Brasileirão

? Corinthians (@Corinthians) April 17, 2025

No time pernambucano, o Filho do Terrão assumiu a titularidade logo que chegou e, desde então, tem mostrado regularidade. Ao todo, são 78 jogos com a camisa do Sport, com 71 gols sofridos. No ano passado, o clube renovou com o goleiro até o fim de 2026.

Já Du Queiroz também fez toda a formação nas categorias de base do Corinthians e começou a se destacar ainda novo. O volante foi integrado ao profissional pelo técnico Sylvinho e fez sua estreia no triunfo fora de casa contra o Athletico-PR, por 1 a 0. O jogador, entretanto, estreou como lateral direito ao substituir Fagner na etapa final.

Na reta final de 2021, Du Queiroz seguiu ganhando chances e até chegou a ganhar a vaga entre os titulares. Com a chegada do técnico Vítor Pereira em 2022, o volante passou a ter ainda mais espaço e se consolidou no 11 inicial, sendo peça importante da equipe - foram três gols e três assistências naquela temporada.

Já em 2023, o jogador começou a perder espaço após o clube acertar sua transferência ao Zenit, da Rússia, na negociação que trouxe Yuri Alberto ao Corinthians de maneira definitiva. O volante até chegou a disputar 16 jogos em solo russo, mas no início de 2024, retornou ao Brasil por empréstimo para defender o Grêmio.

Na atual temporada, o Sport decidiu apostar no Filho do Terrão, que firmou vínculo de empréstimo com o clube pernambucano até o fim do ano. Até o momento, o jogador disputou seis partidas com o técnico Pepa, todas como titular.